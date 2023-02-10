السعودية اليوم / إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم



القدس المحتلة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

أصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاته في جميع محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال أطلقوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني باتجاه الشبان مما أدى لوقوع إصابتين بجروح مختلفة والعشرات بحالات الاختناق الشديد عولجوا جميعهم ميدانيا .

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17:03ت م

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