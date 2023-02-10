السعودية اليوم / إلغاء أكثر من مائة رحلة جوية في اليابان بسبب الهطول الكثيف للثلوج



طوكيو 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من مائة رحلة جوية داخلية كانت مقررة اليوم نظراً للهطول الكثيف للثلوج.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم أنه تم إلغاء 118 رحلة جوية في العاصمة طوكيو ومنطقة كانتو-كوشين اعتباراً من ظهر اليوم, فيما تخطط شركة سكك حديد شرق اليابان لتعليق خدماتها على خط "ياماجاتا شينكانسن" للقطار فائق السرعة بين محطتي "فوكوشيما" و"شينجو" اعتباراً من مساء اليوم .

ودعا مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان في وقت سابق، السكان إلى ضرورة توخي الحذر تحسباً لهطول الثلوج بشكل كثيف في طوكيو وبعض المناطق المحيطة، وإمكانية تعطل حركة المرور في الطرق والمواصلات العامة.

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17:02ت م

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