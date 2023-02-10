شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كالآتي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار"

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.