شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فلامنجو المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة النادي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي النادي الأهلي بتشكيل مكون من:



حارس المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: لوكاس، دفيد لويز، بيريرا، ماثيوزينو.

خط الوسط:جيرسون سانتوس، تياجو مايا، أراسكايتا.

خط الهجوم:باربوسا، بيدرو، ريبيرو، سانتوس.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.