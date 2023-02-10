شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فلامنجو البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فلامنجو

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتوقع كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول.



خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.