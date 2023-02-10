شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رامون دياز على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة ريال مدريد

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المتوقع لمواجهة ريال مدريد الإسباني المتوقع كالتالي:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون، علي البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: كاريو، جوستافو كوريلا، ماريجا، فيتو، كذلك سالم الدوسري.

خط الهجوم: أوديون إيجالو.



وأعلنت قناة ssc السعودية عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

وقررت قنوات ssc السعودية تعيين المعلق عيسى الحربين عبر قناة SSC HD5 للتعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز على نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بينما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.