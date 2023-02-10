شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يصف مواجهة ريال مدريد بالأهم في مسيرته ويتحدث عن ضم ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أن مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، ستكون فرصة لإثبات مكانة فريقه العالمية.

وقال دياز، في المؤتمر الصحفي التقديمي، اليوم الجمعة: "لعبنا بشكل جيد أمام فلامينجو، وتحكمنا بالكرة، والآن أهم شيء يجب علينا فعله أما ريال مدريد ألا نرتكب الأخطاء".

وتابع: "الهلال نادي مهم في السعودية وآسيا، وهذا الأمر يتطلب منا أن نظهر بشكل قوي، لأننا نمثل بلدًا كاملة، وقمت بدراسة نقاط ضعف وقوة ريال مدريد".

وأضاف: "كان هناك ضغط كبيرًا علينا في مباراة الوداد، لكننا تجاوزنا ذلك أمامهم وبعد ذلك تخطينا فلامينجو، ونحن الآن في نهائي المونديال، سقف طموحاتنا مرتفع جدًا، ونحن نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد".

وحول إمكانية مشاركة كريم بنزيما، قال دياز: "لعب أو لم يلعب، سنلعب بتكتيك يناسب مثل هذه المواجهة، منافسنا له اسمه وقوي فنيًا، والمهاجم الفرنسي قوي وكذلك فينيسيوس، وسنعمل على إيقافهما من الوصول لمرمانا، يجب أن نحد من قوة الجهة اليسرى لريال مدريد، هم من أفضل الفرق في العالم، لذلك يجب أن يكون حضورنا الذهني كبير في اللقاء".

وأوضح: "الميزة لنا أن لاعبي فريقي لديهم الكثير من الخبرة الدولية، لذلك أن استطعنا التركيز.. كما هو الحال في المباريات الماضية سنقدم مباراة رائعة".

وحول تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وارتباط اسم ليونيل ميسي بالهلال، قال: "كرة القدم السعودية تكبر وتنمو بشكل جيد، فهي قادرة على جلب أكبر اللاعبين على غرار البرتغالي، ومن الممكن أن نشاهد قدوم لاعبين كبار إلى السعودية في المستقبل، مثال النجم الأرجنتيني".

واختتم: "بالنسبة لي ولفريقي الوصول لنهائي المونديال هو أهم الأحداث في مسيرتنا، ومواجهة ريال مدريد تضيف طابعًا آخر على المباراة، نشعر بالامتنان الشديد تجاه الجماهير المغربية التي ساندتنا في المباراة الماضية، ونتمنى أن يكونوا حاضرين غدًا لتشجيعنا".