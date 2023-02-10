شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من تشواميني قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أورلين تشواميني لاعب ريال مدريد، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره الهلال السعودي، غدًا السبت، في نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث تشواميني خلال المؤتمر الصحفي: أن تصبح بطلًا للعالم مع ريال مدريد هو حلم يمكن أن يتحقق غدًا، في دوري الأبطال العامالماضي كان لدينا مشاركة رائعة، سنعطي كل شيء للفوز.

وتابع: بالطبع نريد في ريال مدريد الفوز بكل الألقاب لأنه سيكون من الرائع إضافته إلى قائمة الألقاب التي لدينا، سأحاول أن أكون فيمستوى جيد للمساعدة في تحقيق ذلك.

وشدد: إنها مهمة للغاية بعد ما فعله هذا الفريق الموسم الماضي، إنها لحظة خاصة، ولقب عظيم وتحدي لنا جميعًا.

وتحدث عن رحلة باريس: الحقيقة أنني علمت أن ريال مدريد نادٍ عظيم، الأفضل في العالم، المتطلبات والضغط على مستوى عالٍ للغاية،كانت رحلتي إلى باريس خاطئة لكنني شاب ولن أفعل ذلك في المرة القادمة، كما قلت، مدريد هو أفضل ناد في العالم والطلب والضغطيجعلك الأفضل طوال الوقت.

وأشار: فينيسيوس يشعر بحالة جيدة، ونحن نعلم أنه في كرة القدم هناك لحظات صعبة ضد الخصم والجمهور، نحن جميعًا مع فينيسيوسوإنه لمن دواعي سروري أن يكون معنا في الفريق، الشيء المهم هو أنه يركز على كرة القدم ويظهر مستواه، كما يفعل.

واختتم: كما قال المدرب، مشكلة فينيسيوس عامة للعالم كله، يجب ألا يكون هناك تسامح مطلق مع العنصرية أيًا كان نوعها، يجب القضاء على العنصرية قدر الإمكان، كما يمكن لرابطة الليجا أن تتخذ إجراءات لذلك نأمل أن يتغير هذا الوضع.