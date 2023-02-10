شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يتحدث عن قوة الهلال قبل نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني، أن فريقه سيلعب بكامل إمكانياته من أجل الفوز بلقب كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية مساء غدٍ السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي مساء اليوم الجمعة: "نحترم الهلال كثيرا، فهو فريق مميز ويملك لاعبين رائعين، ولديه نجوم سبق لهم اللعب في أوروبا، لن نستهين به وسنلعب بكامل قوتنا".

وتابع: "لا يمكننا الانتظار حتى نلعب النهائي غدا، يجب أن نستمتع بالمباراة ونحن متعطشون للفوز، وبالنسبة لمشاركة ميليتاو وبنزيما فستعتمد على التدريب الذي سنجريه اليوم، وبالطبع لديهم فرصة للعب".

وأضاف: "لدي أفضل اللاعبين في صفوف فريقي، لذلك سأختار المناسب منهم لخوض مواجهة الغد، هم لاعبون محترفون ويحترمون القرار، تشوامبي لم بعد مصابا ولوكا يشعر بتحسن كبير، الأمر كان صعبا لدينا في مدريد بعد كأس العالم للمنتخبات بسبب الإصابات والإرهاق الذي لحق باللاعبين، لكننا حاولنا تجهيز جميع أفراد الفريق خلال الفترة الماضية".

واستطرد: "قدم الهلال مباراة رائعة في دور نصف النهائي امام فلامنجو البرازيلي واظهر قدرات كبيرة، لذلك يجب ان نستعد للنهائي جيدا."

وأردف: "اعتقد أن كرة القدم تتغير وتتطور، الهلال لعب جيدا ويستحق التواجد هنا، المنتخب السعودي أيضا تفوق على منتخب الأرجنتين في كأس العالم وكانت مفاجأة تدل على ان كرة القدم تغيرت وتطورت."

واختتم: "الفائز غدًا سيكون بطلا للعالم، وهذا أمر رائع لأنه لا يحدث كل يوم، الرباط مدينة جميلة، ومرافق التدريب في المغرب رائعة، ونأمل أن نفوز باللقب على الأراضي المغربية".