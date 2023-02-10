شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة والعدالة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم السعودية، عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام نظيره العدالة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره العدالة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر،برصيد تسعة نقاط.

موعد مباراة اتحاد جدة والعدالة بالدوري السعوي

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره العدالة، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والعدالة

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره العدالة، في دوري روشن السعودي