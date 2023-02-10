شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعلق على مواجهة ريال مدريد للهلال فى نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عن مواجهة ريال القادمة أمام الهلال، فى نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر لها غدا السبت، حيث أكد أن المواجهة القادمة ستكون فى غاية الصعوبة على الميرنجي، خاصة أن الكرة السعودية تطورت بشكل كبير عن الفترة السابقة.

وأشار رونالدو إلى دعمه الكامل لريال مدريد فى تلك المواجهة الصعبة، مشيرا إلى أن المباراة ستكون مثيرة بين الفريقين، فى الوقت الذي كشف فيه اللاعب عن ذكرياته مع الفريق الملكي فى مونديال الأندية، ونجاحه فى تحقيق اللقب فى أكثر من مناسبة.

وحذر رونالدو عن الإستهانة بقدرات الزعيم الهلالي فى المواجهة القادمة، لا سيما أن الفريق السعودي يطمح لتحقيق اللقب الأول له على حساب الفريق المدريدي، مما يمنحهم دوافع معنوية كبيرة قبل تلك المواجهة.



رونالدو يسجل للقاء الثاني على التوالي

وتمكن رونالدو من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع النصر بعد السوبر هاتريك الذي قام اللاعب بإحرازه فى مرمي الوحدة أمس، ليرفع رصيده من الأهداف مع العالمي للهدف الخامس، بعد أن خاض اللاعب 4 مباريات فقط مع الفريق النصراوي، فى إنطلاقة رائعة للاعب مع الفريق السعودي.

حيث نجح رونالدو من التسجيل أمام الفتح فى الجولة الماضية، بعد أن سجل هدفا من ركلة جزاء فى وقت تأخر فريقه، ليقود الفريق النصراوي لتجنب الهزيمة الثانية له هذا الموسم.



موعد مباراة ريال مدريد والهلال

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره الهلال السعودي، فى المباراة النهائية من مونديال الأندية بالمغرب، والمقرر لها أن تقام غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.