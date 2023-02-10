شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من جورجينا بعد رباعية رونالدو فى مرمي الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرصت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا، وصديقة النجم البرتغالي رونالدو على توجيه رسالة خاصة للاعب بعد إحرازه رباعية فى مرمي الوحدة أمس، حيث قالت "رونالدو بدأ مسيرته للتو مع النصر"، حيث أن اللاعب له تسجيل سوي هدف وحيد مع العالمي قبل هذا اللقاء.

وأعربت جورجينا عن سعادته بتألق رونالدو مع النصر، وأن اللاعب ما زال فى مقدرته تقديم المزيد فى دوري روشن والرد على المشككين بالقدر الكافي، مشيرة إلى أن اللاعب يهدف للفوز بهداف المسابقة وتحقيق البطولات مع العالمي، وليس مجرد فقط جني الأموال.

وأكدت جورجينا أنها سعيدة بتواجدها فى المملكة السعودية، كما أنها لا تواجه خطر الترحيل كما انتشر فى الآونة الأخيرة، كما أنها لا تجمعها أي مشاكل فى علاقتها الحالية مع رونالدو، ومتقبلة لجميع الأوضاع.



رونالدو يسجل للقاء الثاني على التوالي

وتمكن رونالدو من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع النصر، ليرفع رصيده من الأهداف مع العالمي للهدف الخامس، بعد أن خاض اللاعب 4 مباريات فقط مع الفريق النصراوي، فى إنطلاقة رائعة للاعب مع الفريق السعودي.

حيث نجح رونالدو من التسجيل أمام الفتح فى الجولة الماضية، بعد أن سجل هدفا من ركلة جزاء فى وقت تأخر فريقه، ليقود الفريق النصراوي لتجنب الهزيمة الثانية له هذا الموسم.

وبفوز النصر على الوحدة أمس، رفع العالمي رصيده من النقاط إلى النقطة 37 فى صدارة ترتيب المسابقة، وبفارق الأهداف عن الشباب الوصيف والذي يمتلك نفس العدد من النقاط.