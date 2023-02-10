إدارة تعليم حفر الباطن تحقق في ضرب طالب على يد معلم

أوضحت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة للتحقق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: (معلم يضرب طالباً) بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة، حيث اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها. وتؤكد إدارة التعليم على تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد الإدارة رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية



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