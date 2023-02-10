

جنيف 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

قدم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية عاجلة إلى 158 ألف شخص في سوريا وتركيا خلال الأيام الأربعة الماضية .

وأوضحت المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر أن البرنامج يقدم الوجبات الساخنة والحصص الغذائية الجاهزة وحزم الطعام العائلية التي لا تتطلب مرافق طهي ويمكن استهلاكها على الفور.

وناشد البرنامج توفير 77 مليون دولار أمريكي لتقديم الحصص الغذائية لأكثر من 874 ألف شخص في تركيا وسوريا، ويشمل ذلك 248 ألف نازح جديد في سوريا و 590 ألف شخص في تركيا، وفي سوريا شملت مناطق توزيع الحصص الغذائية طرطوس واللاذقية وحماة .

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16:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يدعو لتوفير 77 مليون دولار لتوزيع الحصص الغذائية على المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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