السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يشارك في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية



الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر تأتي تجسيدًا للدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وسيناقش رؤساء المجالس والبرلمانات العربية مشروع الوثيقة التي سوف تصدر عن المؤتمر، لتُرفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعساف أبوثنين، وعبد الله بن عيفان، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.

// انتهى //

15:14ت م

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الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسيرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي سيُعقد في العاصمة المصرية القاهرة.وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر تأتي تجسيدًا للدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، تجاه العمل العربي المشترك، وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين برلمانات الدول العربية.وسيناقش رؤساء المجالس والبرلمانات العربية مشروع الوثيقة التي سوف تصدر عن المؤتمر، لتُرفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعساف أبوثنين، وعبد الله بن عيفان، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.// انتهى //15:14ت م0051

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