السعودية اليوم / هيئة تطوير عسير تنظم غدًا فعالية للمشي الطويل تحت شعار "قمم وشيم"



أبها 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

تنظم هيئة تطوير منطقة عسير غداً، فعالية المشي لمسافات طويلة، عبر مسيرة ينفذها فريق "رحالة الجنوب" بعنوان "قمم وشيم"، وذلك للتعريف بالمنطقة وإبراز الممكنات الإستراتيجية ومكامن القوة في إستراتيجية عسير من أصالة وطبيعة وتعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية

وتنطلق المسيرة غداً من "ساحة البحار" جوار إمارة المنطقة وتستمر لمدة 10 أيام، بمسافة تقدر بـ 240 كيلومتراً، حيث تشمل محطات المسيرة "قمم وشيم" أماكن متعددة، وقرى تراثية بارزة، ومتنزهات حيوية سياحية تشتهر بها المنطقة، بدأ من ساحة البحار مروراً بجامعة الملك خالد، ووطن آل ينفع التراثي، ومتنزه الحبلة السياحي، ومتحف آل زلفة، ومطار أبها، وقصر مالك التراثي، وعقبة الصماء، وقصور آل أبو سراح، وتنتهي في نقطة الانطلاق "ساحة البحار".

يذكر أن فريق "رحالة الجنوب" التطوعي هو مجموعة من محبي

// انتهى //

15:12ت م

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أبها 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واستنظم هيئة تطوير منطقة عسير غداً، فعالية المشي لمسافات طويلة، عبر مسيرة ينفذها فريق "رحالة الجنوب" بعنوان "قمم وشيم"، وذلك للتعريف بالمنطقة وإبراز الممكنات الإستراتيجية ومكامن القوة في إستراتيجية عسير من أصالة وطبيعة وتعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة، مع المحافظة على البيئة ونظافتها عند ممارسة الرياضة.وتنطلق المسيرة غداً من "ساحة البحار" جوار إمارة المنطقة وتستمر لمدة 10 أيام، بمسافة تقدر بـ 240 كيلومتراً، حيث تشمل محطات المسيرة "قمم وشيم" أماكن متعددة، وقرى تراثية بارزة، ومتنزهات حيوية سياحية تشتهر بها المنطقة، بدأ من ساحة البحار مروراً بجامعة الملك خالد، ووطن آل ينفع التراثي، ومتنزه الحبلة السياحي، ومتحف آل زلفة، ومطار أبها، وقصر مالك التراثي، وعقبة الصماء، وقصور آل أبو سراح، وتنتهي في نقطة الانطلاق "ساحة البحار".يذكر أن فريق "رحالة الجنوب" التطوعي هو مجموعة من محبي رياضة المشي للمسافات الطويلة، يسعى لنشر ثقافة المشي في الطبيعة؛ لكسر الروتين اليومي داخل المدن، ورفع اللياقة البدنية ومقاومة الأمراض المزمنة وهشاشة العظام والتخلص منها بأبسط الطرق.// انتهى //15:12ت م0048

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