السعودية اليوم / "الأرصاد" : ارتفاع الأمواج على ينبع والرايس



المدينة المنورة 19 رجب 1444هـ الموافق 10 فبراير 2023م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من ارتفاع الأمواج على محافظة ينبع ومركز الرايس ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 8 صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساءً اليوم .

// انتهى //

15:11ت م

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