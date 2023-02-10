شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من رامون دياز على مواجهة الريال بنهائى مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، على التعليق على مواجهة ريال مدريد، فى الدور النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، حيث أكد أن المواجهة بين الفريقين ستكون صعبة للغاية، ولكنه ما زال واثقا أن الزعيم قادرا على العودة للأراضي السعودية بلقب البطولة.

وأعرب دياز عن إحترامه الكامل للريال كونه بطل أوروبا، وأكثر الفرق تتويجا ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه يعلم صعوبة المهمة جيدا، ولكن هذه المباراة لن تتكرر كثيرًا وسيقاتل من أجل فوز الزعيم باللقب وتفجير المفاجأة خلال مواجهة الغد.

وأضاف دياز أنه قد شاهد مباراة الريال أمام الأهلى، ومدي الخبرات الكبيرة التى يتميز بيها لاعبيه، والتى ساهمت فى وصولهم إلى هذه المرحلة، على الرغم من معاناته فى بعض الأوقات بالمواجهة السابقة.

دياز يحذر لاعبيه من إضاعة الفرص

وحرص دياز على توجيه تحذير شديد اللهجة للاعبيه على ضرورة إنهاء الهجمات بشكل مبكر وسريع أمام الريال، حتى لا يتم معاقبة الفريق، خاصة أن الفرص السانحة للتسجيل لا تتكرر كثيرًا فى مثل هذه المباريات النهائية.



موعد مباراة الهلال وريال مدريد

ومن المقرر أن يلاقي الهلال نظيره ريال مدريد، فى المباراة النهائية من مونديال الأندية بالمغرب، والمقرر لها أن تقام غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الريال تواجد فى المباراة النهائية بعد الفوز على الأهلي المصري برباعية مقابل هدف وحيد، فى حين تواجد الهلال فى هذه المرحلة بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين.