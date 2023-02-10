شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات الشناوي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي ان الفريق سوف يخوض غدًا لقاء مهم أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وأكد محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة أن الأهلي جاهز لخوض لقاء فلامنجو وتقديم مباراة جيدة، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بميدالية المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.