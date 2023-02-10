شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكشف عن طاقم الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع الهلال في مواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني مساء الغد السبت ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية 2022، المقام حاليًا في دولة المغرب.

طاقم الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022

وتم الاستقرار على طاقم زعيم القارة الآسيوية أمام بطل أوروبا، ومن المقرر أن يرتدي الهلال الطقم الأزرق الكامل.

الهلال وريال مدريد

وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه المثير على فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، بينما تأهل الهلال بعد ضربه شباك الأهلي المصري برباعية نظيفة

توقيت مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وفي ذات السياق تقام المباراة مساء السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات كأس العالم للأندية، بشكل حصري ومجاني في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.