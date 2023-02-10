السعودية اليوم / مقتل عشرة أشخاص في انهيار منجم ذهب غربي بوركينا فاسو



واغادوغو 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في انهيار منجم ذهب غير قانوني في غرب بوركينا فاسو.

وأوضحت جمعية محلية لعمال المناجم في بيان، أن عدد ضحايا حادثة انهيار منجم "غير قانوني" للذهب بلغ حتى الآن عشرة أشخاص، حيث قضوا حتفهم بعد أن حاصرتهم الأتربة وانقطع عنهم الأوكسجين، مرجحة ارتفاع الحصيلة لأكثر من العدد المعلن عنه بالنظر لوجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وأضافت الجمعية أن فرق الإنقاذ تعمل على الوصول إلى بقية العالقين، دون أن تحدد عددهم على وجه الدقة.

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12:11ت م

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