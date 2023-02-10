

كابل 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في مديرية أتشين بولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.

// انتهى //

11:50ت م

0031





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 1.000 سلة غذائية في مديرية أتشين بولاية ننجرهار بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.