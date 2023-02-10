السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 959 سلة غذائية في عدد من مديريات محافظة حجة



حجة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 959 سلة غذائية في مديريات حرض وحيران وميدي وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 17.262 فردا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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11:44ت م

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