السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 455 سلة غذائية في العاصمة النيجرية نيامي



نيامي 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 455 سلة غذائية في حارة ينتالا بالعاصمة النيجيرية نيامي، استفاد منها 3.185 فرداً بواقع 455 أسرة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في جمهورية النيجر وتحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة هناك.

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11:44ت م

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