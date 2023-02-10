

القاهرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

يعقد البرلمان العربي مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، غداً بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن المؤتمر سيناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان حول مشكلة الأمن الغذائي، بعنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، والتي تتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدًا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها.

// انتهى //

10:59ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرلمان العربي يعقد مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية لتعزيز الأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.