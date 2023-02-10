شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من سالم الدوسري قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم السعودي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، على التعليق عن مباراة ريال مدريد القادمة، فى نهائي مونديال الأندية بنسختها الحالية فى المغرب، والمقرر لها غدا السبت.

حيث أعرب سالم الدوسري على إحترام ريال مدريد بشكل كبير قبل المواجهة المنتظرة، ولكن أكد أن هدف الزعيم واضح وهو الفوز بمونديال الأندية للمرة الأولى فى تاريخ الفريق والأندية السعودية.

وأضاف الدوسري أنه على دراية كاملة بتاريخ الريال، كما أن الفريق شاهد مباراته الأخيرة أمام الأهلى المصري، فى الدور قبل النهائي من منافسات الأندية، الشئ الذي يؤكد خبرة الميرنجي فى أخذ ما يريده من المباراة، رغم محاولات الفريق القاهري الجيدة.

وواصل أن جميع اللاعبيم فى حالة تركيز تامة، ويعتبرون مباراة ريال مدريد بالحلم الكبير للزعيم الهلالى، والذي يريد أن يدون اسمه فى التاريخ، كالفريق العربي الوحيد الذي أسقط مدريد فى مونديال الأندية.



الدوسري: قادرون على تحقيق المفاجأة

وشدد الدوسري على قدرة فريق الكبيرة فى تحقيق المفاجأة، حينما يلاقي الزعيم ريال مدريد، مثلما سبق له أن حقق ذلك مع بعض نجوم الهلال فى مونديال العالم بقطر، حينما تمكنت الصقور من الفوز على منتخب الأرجنتين حامل اللقب فى المباراة النهائية، مشيرا أنه لا مستحيل مع كرة القدم.



موعد مباراة الهلال وريال مدريد

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره الهلال السعودي، فى المباراة النهائية من مونديال الأندية بالمغرب، والمقرر لها أن تقام غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.