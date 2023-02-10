شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي لكهربا لسداد غرامة الزمالك وموقف اللاعب... تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية عن موقف النجم المصري، محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى، من الإيقاف مرة أخري بسبب تأخره فى سداد غرامته الموقعة إليه لنادي الزمالك والتى تتخطي حاجز ال2 مليون دولار، من جراء هروب اللاعب من القلعة اابيضاء فى الفترة السابقة.

حيث أكد نادي الزمالك أنه تلقي جوابا من الفيفا، يفيد بإلزامية اللاعب بسداد الغرامة قبل مرور 60 يوما فقط، رافضة مبدأ أن يتم تقسيط الغرامة للاعب، على أن يتم تجديد مدة إيقافه والمقدرة ب 6 شهور، فى حالة تعثر اللاعب عن السداد بعد تجاوز المهلة المهددة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أكد محامي اللاعب أمس فى تصريحات صحفية، أن كهربا قام بتدبير مبلغ الغرامة بطريقة ما، كما أنه لن تتم معاقبته بالإيقاف مرة أخري فى قادم المواعيد.



كهربا يصل لإتفاق مع الأهلي

وأشارت بعض المصادر أن اللاعب توصل لإتفاق مع الأهلى على سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي، حيث من المتوقع أن يساهم المارد الأحمر فى جزءا كبيرا من غرامة اللاعب بالمرحلة القادمة.

على أن يقوم اللاعب بسداد الجزء الآخر من الغرامة، فى الوقت الذي سيتحمل نادي ألفيش البرتغالي نصف الغرامة، وإلا سيكون الفريق مهددا بمنع القيد لفترتين قادمتين على أقل تقدير.



مستثمر يساهم فى حل أزمة كهربا

وأكدت بعض المصادر القوية أن هناك أحد رجال الأعمال المصريين سيساعد فى حل أزمة اللاعب الحالية، من أجل المشاركة مع الفريق بصورة طبيعية وإنهاء الخلاف الدائر بين الأهلى وكهربا ومسئولي الزمالك بشأن هذا الأمر.