شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة عربية أوروبية تجمع بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات نهائي من كأس العالم للأندية المغرب 2022.

الهلال وريال مدريد

الهلال الذي حصد بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من كأس العالم للأندية، بعد إقصاء فلامينجو ه بثلاثية مقابل هدفين ليضرب هامًا أمام بطل القارة العجوز.

بينما تأهل الريال على حساب الأهلي المصري ف مباراة عصيبة جمعت بين الطرفين، وانتهت بفوز بطل أوروبا برباعية مقابل هدف.

كل ما يخص مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022

ونرصد لكم عبر موقعنا"السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الريال والهلال، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة الهلال وريال مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة مساء الغد السبت الموافق 11 من فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الهلال والأهلي، وكذلك مباريات كأس العالم للأندية بأكملها.