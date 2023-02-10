شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة ضخمة للهلال بعد إنجاز كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكنت كتيبة الهلال بقيادة رامون دياز، من تدوين أنجاز كبير للكرة السعودية بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا في دولة المغرب 2022.

الهلال في كأس العالم للأندية 2022

وفاز الزعيم الأزرق على فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، ليحسم بطل آسيا أولى بطاقات التأهل لـ نهائي كأس العالم للأندية.

وحسم ريال مدريد البطاقة الثانية من نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الشاق على الأهلي المصري برباعية مقابل هدف، ليضيع حلم وصيف القارة السمراء في الصعود إلى الدور القادم.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يقع النهائي المرتقب بين الهلال وريال مدريد، مساء الغد السبت الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية

بينما يقع الأهلي في صراع أمام فلامينجو لحسن البرونزية الثالثة على التوالي مساء الغد السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

مكافآت كأس العالم للأندية.. مكافأة ضخمة للزعيم

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" مكافأت كأس العالم للأندية، والتي جاءت كالتالي:-

-المركز الأول: 5 مليون دولار.

-المركز الثاني: 4 مليون دولار.

-المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

-المركز الرابع: 2 مليون دولار.

-المركز الخامس: 1.5 مليون دولار.

-المركز السادس: مليون دولار.

-المركز السابع: 500 ألف دولار.