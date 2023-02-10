شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية لنهائي كأس العالم للأندية المقرر أن يعقد بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني مساء الغد السبت الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.

الهلال وريال مدريد

الهلال الذي خطف بطاقة التأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية مقابل هدفين.

بينما تأهل النادي الملكي بعد فوزه الصعب والشاق على الأهلي المصري برباعية مقابل هدف.

توقيت مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ومن المقرر تبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

عبر أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، وكذلك الرياضية المغربية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

ويتساءل العديد عن تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم المرتقب بين الطرفين، والذي كم المتوقع أن يأتي كالتالي..

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.

الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو.