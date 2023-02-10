شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا ينتقل إلى الدوري السعودي عبر بوابة هذا النادي المفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط يوفينتوس الإيطالي، غير سعيد بتواجده الحالي مع السيدة العجوز، على الرغم أن اللاعب لا يزال عائدا من الإصابة للتو، إلا أن النجم الفرنسي يري أن خطوة اليوفي الحالية تأثرت كثيرًا عن الفترة السابقة.

حيث يري بوجبا من الصعب الإستمرار مع يوفينتوس فى الفترة الحالية، بعد أزمة خصم النقاط من الفريق، بجانب تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، مما يجعل يفكر بشكل جادي فى الخطوة المقبلة.

ومن المتعاهد على بوجبا فى إنتقالاته السابقة، أن اللاعب يبحث عن المال أكثر من الأندية صاحبة التاريخ الأوروبي، مما قد يمهد لرحيل اللاعب فى الفترة إلى الدوري السعودي حال تلقيه عرض مالي مغري.

وأكدت بعض المصادر السعودية أن نادي الهلال يسعي لإستقدام بوجبا فى الصيف القادم، لتعويض رحيل بيريرا عن الفريق، والذي اتتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي فى المريكاتو الشتوي المنقضي.



النصر تهدد صفقة الهلال المتوقعة

ومن المنتظر أن يدخل النصر فى صفقة بوجبا بشكل صريح فى الفترة القادمة،، إذا ما تقدم مسئولي الهلال بعرض رسمي للاعب من أجل ضمه، وفقا لبعض المصادر الواردة من معقل العالمي، مما قد يشعل الصفقة بين الفريقين، ويزيد من قيمة الصفقة.



موقف مفاجئ من مسئولي يوفينتوس

وبالنظر إلى موقف يوفينتوس الأخير بشأن اللاعب، فإن القريق الإيطالي قد لا يمانع فكرة رحيل اللاعب عن "السيدة العجوز" فى الصيف، إذا ما تلقي مبالغ مادية كييرة من أجل اللاعب، لا سيما أن الفريق يمر بأزمة إقتصادية طاحنة بالفترة الحالية،بخلاف أزمة خصم النقاط.