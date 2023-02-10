السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 17حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و697حالة.

// انتهى //

06:04ت م

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سيئول 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 13 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى إلى 30 مليونا و325 ألفا و483 حالة ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 17حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و697حالة.// انتهى //06:04ت م0007

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