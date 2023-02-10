شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشباب: هدفنا تحقيق دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام حسين القحطاني لاعب وسط الشباب، بالتعليق على استعدادات الفريق القوية، من أجل محاولة تحقيق لقب دوري روشن السعودي.

ويتواجد الشباب في وصافة دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة بالتساوي مع النصر متصدر الجدول، بفارق عدد الأهداف.

وتحدث القحطاني في تصريحات تليفزيونية: حققنا 3 نقاط مهمة أمام الباطن بشخصيتنا التي دائما نظهرها في المواجهات، واليوم الحمدلله ظهرت بصورة جيدة.

وتابع: في أول 15 دقيقة فتحنا الملعب أمام الباطن أكثر من المطلوب واستقبلنا هدفا بسبب خطأ، ولكن هدأنا ولعبنا بطريقتنا وشخصيتناوعدنا في النتيجة.

وأتم: واثقون في أنفسنا بأننا سنكون أبطالا للدوري، وكل شيء متوفر لنا حتى نكون كذلك، وبإذن الله ينتهي الموسم ونحن في صدارة البطولة، ومن حق الجماهير أن تعاتبنا، والمدرب مورينو ينتقدنا على الأخطاء قبل الجماهير لتحسين المستوى وتحقيق الفوز.