الهلال الأحمر بنجران الأول على مستوى المملكة

حصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران على المركز الأول في المعدل العام لتجربة المستفيد لعام 2022 على مستوى فروع الهيئة بالمملكة في رضا المستفيد.

كما حصل مركز إسعاف الجربة بمنطقة نجران المرتبة الأولى في المركز الإسعافي كأعلى أداء في تجربة المستفيدين على مستوى المملكة.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد بن علي آل فرج أن هذه النتائج جاءت نتيجة تطبيق برامج تحسين الأداء في مختلف المجالات بالفرع إضافة إلى جهود الكوادر الطبية الاسعافية في المنطقة التي تكللت جميعها بتوفيق الله بالنجاح في خدمة المرضى و المصابين وتقديم لهم أفضل الخدمات الطبية الاسعافية بأداء عال ومميز.

كما رفع آل فرج الشكر والعرفان لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على الدعم الدائم والمستمر للرقي بالخدمات للمواطنين وأيضا لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي على الدعم اللامحدود والتطوير المتواصل لجميع فروع المملكة لتكون الهيئة رائدة في المجال الطبي الإسعافي من خلال استراتيجيات وأهداف طموحة ومتميزة.