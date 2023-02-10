شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد ضد العدالة والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي نظيره نادي العدالة، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد العدالة

إنه ي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعدادته لمواجهة نظيره فريق العدالة، مساء اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المبارة بين نادي العدالة ونظيره نادي الاتحاد، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث المباراة المرتقبة بين نادي الاتحاد ونظيره نادي العدالة في بطولة دوري روشن السعودي، عبر شبكة قناة ssc، التي تعد الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري السعودي.

ترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي وذلك برصيد 34 نقطة، بينما يقع فريق العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.