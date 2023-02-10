شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة فلامينجو بكأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، وذلك مساء غدًا السبت الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

السولية يتلقى إصابة قوية قبل مواجهة فلامينجو

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل، على أن الأهلي مهدد بفقدان خدمات النجم عمرو السولية، لاعب خط وسط المارد الأحمر، خلال المواجهة المرتقبة أمام فلامينجو البرازيلي.

وأكدت التقارير الصحفية على أن عمرو السولية، يعاني من شد في عضلة السمانة، وهو ما يعني ابتعاده بشكل كبير عن مباراة فريقه المقبلة، حيث أنه لم يشارك في المران الجماعي، مساء أمس الخميس.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على منح السولية راحة سلبية، حيث لا يفضل كولر المغامرة به خلال مباراة فلامينجو القادمة.

الأهلي يسقط أمام ريال مدريد

وكان النادي الأهلي، قد تلقى خسارة كبيرة أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد فلامينجو

ويلتقي الأهلي مع نظيره نادي فلامنجو، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.