السعودية اليوم / سموُّ أميرِ جازان يزور قلعة الدوسرية ويطلع على الفعاليات السياحية والثقافية المقامة بها



جازان 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023 م واس

زارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان مساء اليوم ، القلعة الدوسرية بمدينة جيزان، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها سموُّه لمختلف المواقع السياحية والأثرية والاستثمارية والصناعية وغيرها بالمنطقة.

واطلع سموُّ أميرِ جازان - خلال الجولة- على الفعاليات الترفيهية المقدمة لزوار قلعة الدوسرية المقامة تحت شعار " ليالي القلعة" ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2023.

وجالَ سموُّه على أجنحة الفعاليات؛ ومنها سوق القلعة، الذي يتضمَّن مشاركة الحرفيين والأسر المنتجة في مختلف الأنشطة والحرف، وجناح الجهات الحكومية، وعدد من المشاركات التي تروي القصص القديمة والعادات والتقاليد التي اشتهرت بها المنطقة.

كما شاهدَ سموُّ أميرِ منطقة جازان والحضور عرضاً للفنون الفلكلورية الشعبية التي تمثل الموروث الشعبي للمنطقة، وأبرز الألعاب الشعبية القديمة،والتقى عدداً من المواطنين مستمعاً لأرائهم حول الفعاليات المنفَّذة وأبرز احتياجاتهم.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني.

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23:31ت م

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