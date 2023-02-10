السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كينيا يلتقي وزير الزراعة الكيني



نيروبي 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، اليوم، وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية الكيني ميثيكا لينتوري.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

22:33ت م

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