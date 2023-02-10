السعودية اليوم / سفير المملكة لدى المغرب يستقبل نظيره الفلسطيني



الرباط 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، في مكتبه بمقر السفارة، اليوم، سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشويكي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

21:35ت م

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