شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر القادمة عقب الفوز أمام الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم السعودية، عن موعد مباراة النصر القادمة، عقب الفوز أمام نظيره الوحدة، في دوري روشن السعودي.

وفاز النصر أمام نظيره الوحدة، برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إحراز أربعة أهداف لفريق النصر في شباك الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره التعاون، في دوري روشن السعودي، يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره التعاون، عبر قنوات SSC.