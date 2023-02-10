شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جارسيا عقب فوز النصر وتألق رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إحراز أربعة أهداف لفريق النصر في شباك الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وفاز النصر أمام نظيره الوحدة، برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وتحدث جارسيا خلال المؤتمر الصحفي: انا سعيد للغاية بفوز فريقي بهذه النتيجة الكبيرة أمام نادي الوحدة، حيث كان انتصارا منطقيا رغمظروف الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وتابع: اليوم بدأ لاعبو النصر يعرفون ماذا يحتاج رونالدو من أجل أن يسجل الأهداف، حيث وصل اللاعب لمرحلة كبيرة من التجانس والانسجام مع زملائه.

واختتم: أعتقد أن هذه الليلة هي ليلة سعيدة على رونالدو بعد أن سجل 4 أهداف.