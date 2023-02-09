شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الهلال السعودي استطاع التسجيل في مرمى ريال مدريد من قبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للوسيانو فييتو من مواجهة ريال مدريد الإسباني ست مرات من قبل.

وواجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للوسيانو فييتو نادي ريال مدريد مع أندية فياريال وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

واستطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فييتو من تسجيل هدف في مرمى ريال مدريد الإسباني عندما كان لاعب في صفوف أتلتيكو مدريد.



وأعلنت قناة ssc السعودية عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

وقررت قنوات ssc السعودية تعيين المعلق عيسى الحربين عبر قناة SSC HD5 للتعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز على نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بينما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.