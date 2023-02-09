شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يعلن عن حكم مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد الدولي يعلن عن حكم مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم مصطفى غربال حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.