شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يعلن عن حكم نهائي كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي.

الاتحاد الدولي يعلن عن حكم نهائي كأس العالم



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم الإنجليزي أنتونى تايلور لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي.



وأعلنت قناة ssc السعودية عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

وقررت قنوات ssc السعودية تعيين المعلق عيسى الحربين عبر قناة SSC HD5 للتعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز على نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بينما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.