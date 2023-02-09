شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات ssc تعلن عن معلق مباراة ريال مدريد والهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت قناة ssc السعودية عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

قنوات ssc تعلن عن معلق مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

وقررت قنوات ssc السعودية تعيين المعلق عيسى الحربين عبر قناة SSC HD5 للتعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز على نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

بينما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.