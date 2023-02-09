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بعثة الأهلي تصل إلى طنجة استعدادًا لمواجهة فلامنجو

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محمد الفلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة طنجة بالمغرب منذ قليل استعدادًا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم قبل التوجه إلى طنجه من أجل الإستعداد إلى مباراة فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

بينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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