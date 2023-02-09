شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل إلى طنجة استعدادًا لمواجهة فلامنجو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة طنجة بالمغرب منذ قليل استعدادًا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم قبل التوجه إلى طنجه من أجل الإستعداد إلى مباراة فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.