شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رونالدو عقب إحرازه سوبر هاتريك للنصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بالتعليق على نجاحه في إحراز سوبر هاتريك لفريقه في شباك الوحدة.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إحراز أربعة أهداف لفريق النصر في شباك الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وفاز النصر أمام نظيره الوحدة، برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي، للهدف رقم 5 في بطولة الدوري السعودي، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبفوز النصر نجح من الوصول للنقطة 37، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب.

وتحدث رونالدو في تصريحات تليفزيونية: شكرًا على الترحيب، قدمنا مباراة جيدة، وبحثنا عن الانتصار، وأنا سعيد بانتصار فريقيوالتصدر للمركز الأول في جدول الدوري.

وأردف: أنا سعيد كثيرًا للتسجيل، وسعيد أيضًا بمساعدة زملائي ودائما أسعد بتسجيل الأهداف.