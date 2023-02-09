شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب فوز النصر أمام الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إحراز أربعة أهداف لفريق النصر في شباك الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح النصر من الفوز أمام نظيره الوحدة، برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي، للهدف رقم 5 في بطولة الدوري السعودي، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبفوز النصر نجح من الوصول للنقطة 37، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، عقب إحراز رونالدو سوبر هاتريك، كالتالي:

1/ أنديرسون تاليسكا (النصر): 13 هدفا

2/ كارلوس جونيور (ألشباب): 11 هدفا

3/ عبد الرزاق حمدالله(الاتحاد)، فراس البريكان (الفتح): 9 أهداف

4/ أوديون إيجالو (الهلال): 8 أهداف

5/ كريستيان جوانكا (الشباب): 7 أهداف

6/ أنطواني نواكايمي(الفيحاء)، يوسف الشمري(الباطن): 6 أهداف

7/ كريستيانو رونالدو(النصر)، سعد بقير(أبها)، سانتي مينا (الشباب): 5 أهداف