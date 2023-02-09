شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب فوز النصر أمام الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النصر السعودي صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي، عقب الفوز أمام نظيره الوحدة.

ونجح النصر من الفوز أمام نظيره الوحدة، برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، سوبر هاتريك لفريقه النصر السعودي في شباك الوحدة.

وبفوز النصر نجح من الوصول للنقطة 37، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي، عقب فوز النصر أمام الوحدة، كالتالي:

1/ النصر: 37 نقطة

2/ الشباب: 37 نقطة

3/ الاتحاد: 34 نقطة

4/ الهلال: 32 نقطة

5/ التعاون: 30 نقطة

6/: الفتح: 25 نقطة

7/ أبها: 22 نقطة

8/ ضمك: 21 نقطة

9/ الاتفاق: 19 نقطة

10/ الطائي: 18 نقطة

11/ الفيحاء: 18 نقطة

12/ الرائد: 16 نقطة

13/ الوحدة: 15 نقطة

14/ الخليج: 13 نقطة

15/ العدالة: 9 نقاط

16/ الباطن: 3 نقاط