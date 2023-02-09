أقراص خاضعة لتنظيم التداول تطيح بمقيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية السودانية، بحوزته 1349 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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